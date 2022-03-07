Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать российских военных преступников, предателей и коллаборантов, которые помогают врагу. В Ровно СБУ схватила местного жителя, который работал на врага. Об этом сообщили в СБУ.

Мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на Западной Украине. Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенщины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, генерал из Чугуева приказал бомбить Харьков.

Как сообщала Politeka, глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.

Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии.