Служба безопасности Украины продолжает разоблачать российских военных преступников, предателей и коллаборантов, которые помогают врагу. В Ровно СБУ схватила местного жителя, который работал на врага. Об этом сообщили в СБУ.
Мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на Западной Украине. Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенщины.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, генерал из Чугуева приказал бомбить Харьков.
Как сообщала Politeka, глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.
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Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии.