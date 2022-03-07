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12:04 Втрати окупантів з дня вторгнення: у Міноборони оприлюднили нові дані, цифри вражають

12:01 Асоціація платників податків Києва - банкірам: "Скасуйте комісії на перерахування грошей між картками!"

11:42 Генерал з Чугуєва наказав бомбити Харків: цинізм крайнього ступеня

11:39 Дружина переможця "Голосу країни" залишила Україну з дитиною: "Не знаю, скільки ми будемо один без одного"

11:35 Британські добровольці прибули в Україну, відео: "Слава Україні!"

11:13 Кадирівці розстріляли листонош, які розвозили пенсії людям: ніхто з них не вижив

11:08 В Києві організували евакуацію з Солом’янського ринку до західного кордону України: "Друзі, ми не зупиняємось"

10:55 На західному кордоні України знову черги: через які пункти пропуску краще виїжджати

10:49 "Ми отримаємо результат": у Гаазі починають розслідування злочинів РФ, подробиці

10:39 "Ніколи не відмиються від ганьби": окупанти знищили церкву 1862 року

10:22 Вилітав бомбити безпосередньо місто: льотчик окупантів зробив зізнання на камеру

10:22 Ахеджакова закликала колег не мовчати про вторгнення в Україну: "Все одно нам хана"

10:14 Дочка Кузьми Скрябіна вирішила продовжити справу батька: "Прошу не бути байдужими"

09:59 На Київщині окупанти зрешетили легковик: загинули хлопець і дівчина