Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 7 березня. Інформацію опубліковано на сторінці Генштабу в Facebook, повідомляє Politeka.net.
Дані приблизні, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Отже, приблизно загарбники втратили
- особового складу понад 11 000 осіб,
- танків 290 од,
- бойових броньованих машин ‒ 999 од,
- артилерійських систем– 117 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 23 од,
- літаків – 46 од,
- гелікоптерів– 68 од,
- автомобільної техніки - 454 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Зазначимо, 6 березня голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк повідомив, що за неповні 11 днів спротиву Збройним силам України вдалося знешкодити до 46 тисяч загарбників (йдеться про вбитих, поранених та полонених росіян). Тоді як при вторгненні на 24 лютого військо ворога налічувало 145 тис. людей наземної армії.
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