До Сум так и не доехали, так как встретились с БПЛА.

В Сети появились кадры уничтожения "Bayraktar" колонн техники российских оккупантов в Сумской области

То, как прекрасно отработали турецкие БПЛА под Сумами, с помощью которых, ВСУ полностью уничтожили технику и живую силу, можно увидеть в видео, опубликованном Telegram-каналом " Україна: оперативно ".

В частности, в непродолжительном ролике, можно рассмотреть, как оператор беспилотника наводится ЗРК "БУК", который стоит на обочине украинской дороги, и "Bayraktar" с высокой точностью поражает технику войск страны-агрессора. Отдельно стоит отметить, что стоящие поблизости грузовые автомобили колонны, практически не пострадали, и, вероятно, у бойцов ВСУ появятся новые трофеи.

Напомним, что всего несколько дней назад, в Украину поступила новая партия турецких ударных беспилотников "Bayraktar" версии TB2, которые могут нести до 4-х управляемых ракет на своей подвеске. При этом, БПЛА может находиться в воздухе от 12 до 24 часов, а дальность полета составляет до 150 километров, что весьма поможет нашим воинам.

Немного фото этой частично "утилизированной" колонны россиян, доступны чуть ниже.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что армия РФ стала использовать методы нацистских карателей, так называемую "работу с населением".

Также ранее мы информировали о том, сколько живой силы и техники уже потеряли войска страны-агрессора.

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты в очередной раз попытаются штурмовать Киев.