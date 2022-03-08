ВСУ сообщили, как изменилась ситуация с российским вторжением.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как пишет Politeka.net, оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06.00 8 марта сообщили на странице Генштаба в Фейсбук.

Начато тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенных рубежах.

На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны города Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

На других направлениях продолжается стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно заняты российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022 года, для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

Борьба продолжается! Вместе победим! Слава Украине!

Напомним о третий раунд переговоров: Подоляк рассказал, о чем договорились украинская и российская делегации

Как сообщала Politeka, в Николаеве крылатая ракета попала в казарму, много погибших и пострадавших: "Подло и цинично, когда люди спали".

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к штурму Киева: о чем стало известно Генштабу ВСУ