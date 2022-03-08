Япония напомнила о территориальных претензиях к Российской Федерации

О том, что в Токио воспользовались ситуацией, и сделали соответсвующее заявление, касающееся Курил, которые были оккупированы СССР еще в 1945-м году, но так и не было заключено никаких договоренностей об этих островах, следует из заявления премьер-министра Японии, Фумио Кисида, сделанного в минувший понедельник, 7-го марта, пишут местные издания " JIJI " и " Yomiuri ".

В частности, Кисида считает северную и южную части Курильских островов - "территорией, над которой Япония имеет суверенитет".

Стоит отметить, что за последние годы, упоминая Курилы, власти Японии старались воздерживаться от жестокой формулировки об "исконных территориях". Однако на 12-й день войны России с Украиной, в Токио решили публично вернуться к давно нерешенному вопросу.

Для Японии указанные острова, все еще являются "Северными территориями", то есть давним предметом спора с Кремлем. Советский Союз оккупировал японские земли в 1945-м году, практически в финале Второй мировой войны, и Россия, по-прежнему, удерживает их под своим прямым контролем.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты атакуют гуманитарный коридор под Мариуполем.

Также ранее мы информировали о том, что РФ не остановится на Украине, и попробует напасть на страны Балтии.

А до этого наш портал сообщали о том, что НАТО больше не в приоритетах у Украины, Зеленский "охладел".