Япония напомнила о территориальных претензиях к Российской Федерации
О том, что в Токио воспользовались ситуацией, и сделали соответсвующее заявление, касающееся Курил, которые были оккупированы СССР еще в 1945-м году, но так и не было заключено никаких договоренностей об этих островах, следует из заявления премьер-министра Японии, Фумио Кисида, сделанного в минувший понедельник, 7-го марта, пишут местные издания "
В частности, Кисида считает северную и южную части Курильских островов - "территорией, над которой Япония имеет суверенитет".
Стоит отметить, что за последние годы, упоминая Курилы, власти Японии старались воздерживаться от жестокой формулировки об "исконных территориях". Однако на 12-й день войны России с Украиной, в Токио решили публично вернуться к давно нерешенному вопросу.
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Для Японии указанные острова, все еще являются "Северными территориями", то есть давним предметом спора с Кремлем. Советский Союз оккупировал японские земли в 1945-м году, практически в финале Второй мировой войны, и Россия, по-прежнему, удерживает их под своим прямым контролем.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты атакуют гуманитарный коридор под Мариуполем.
Также ранее мы информировали о том, что РФ не остановится на Украине, и попробует напасть на страны Балтии.
А до этого наш портал сообщали о том, что НАТО больше не в приоритетах у Украины, Зеленский "охладел".