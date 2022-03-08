Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили примкнул к рядам Вооруженных сил Украины, чтобы бороться с российскими оккупантами.

Как пишет Politeka.net, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

❗❗❗КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤝🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Напомним, Война России против Украины: Херсон и другие города рьяно протестуют против оккупантов, кадры.

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