Как пишет Politeka.net, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.
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