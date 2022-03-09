Украина уже 14-е сутки мужественно дает отпор российским оккупантам. Несмотря на все трудности и тяжелые потери украинцы сохраняют бодрый дух и реагируют на сложную ситуацию с юмором.
Politeka.net публикует подборку мемов и фотожаб, которые появились в Сети. Даже таким образом украинцы демонстрируют свою несокрушимость.
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Настоящим героем мемов стал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, покорив пользователей сети своим спокойствием и уверенностью в победе.
Виталий Ким и "глубоко обеспокоенный" президент Франции Эммануэль Макрон:
Видео президента страны-агрессора Путина, в котором заметили монтаж, сначала тонко потролив президент Украины Владимир Зеленский, а потом присоединились и пользователи сети.
Будущее России после санкций, введенных из-за вторжения в Украину, изобразили в забавном видео, переозвучив известный фильм "Борат" с британским комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли.
Напомним, Зеленский ярко потроллил Путина, который опозорился с новым видео: монтаж очевиден
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