Макаревич вважає, що підлеглі почали копіювати поведінку брехливого президента-диктатора, а незабаром це перетворилося на цілу систему.

Російський рок-музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич з 2014 року не підтримував жорстоку політику Кремля і завжди сміливо виступав проти правлячої верхівки РФ.

На сторінці в Facebook він пояснив, чому в уряді Росії так багато брешуть. Він упевнений, що обманюють не тільки народ, а й самого Путіна.

Макаревич вважає, що підлеглі почали копіювати поведінку брехливого президента-диктатора, а незабаром це перетворилося на цілу систему.

"Ієрархія вертикалі передбачає, що всі нижчестоящі копіюють поведінку найголовнішого. Зморозив головний, забувшись, щось на блатному жаргоні - і ось уже весь дипкорпус ботає по фені. Збрехав головний - і всі брешуть відчайдушно. Причому, думаю, і йому теж", – написав музикант.

Нагадаємо, Макаревич попередив росіян про розплату за вторгнення.

Як повідомляла Politeka, Макаревич емоційно звернувся до росіян через Україну.

Також Politeka писала, що Макаревич сміливо висміяв Путіна через Україну.