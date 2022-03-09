Російський рок-музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич з 2014 року не підтримував жорстоку політику Кремля і завжди сміливо виступав проти правлячої верхівки РФ.
На сторінці в Facebook він пояснив, чому в уряді Росії так багато брешуть. Він упевнений, що обманюють не тільки народ, а й самого Путіна.
Макаревич вважає, що підлеглі почали копіювати поведінку брехливого президента-диктатора, а незабаром це перетворилося на цілу систему.
"Ієрархія вертикалі передбачає, що всі нижчестоящі копіюють поведінку найголовнішого. Зморозив головний, забувшись, щось на блатному жаргоні - і ось уже весь дипкорпус ботає по фені. Збрехав головний - і всі брешуть відчайдушно. Причому, думаю, і йому теж", – написав музикант.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Співачка Камалія розкрила подробиці трагедії з відомим українським актором: рятував дітей
"Віддаються накази про бомбардування житлових кварталів": затриманий пілот Путіна дав свідчення
Передача бойових літаків Україні: Великобританія пообіцяла підтримати Польщу
Росія знижує свої вимоги, Арестович розкрив подробиці: "Ще десять днів таких, і..."
Нагадаємо, Макаревич попередив росіян про розплату за вторгнення.
Як повідомляла Politeka, Макаревич емоційно звернувся до росіян через Україну.
Також Politeka писала, що Макаревич сміливо висміяв Путіна через Україну.