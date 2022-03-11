В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

В России из-за нехватки солдат, которые мрут на войне в Украине, продолжают проводить так называемую мобилизацию. Теперь в Кремле решили вербовать заключенных в Ростовской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.

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