Вечером 11 марта российские захватчики обстреляли онкобольницу в Николаеве.

"Нападать на слабого может только уродец. О слабом - это не о нас, это о наших больных. Только что эти нелюди обстреляли онкологическую больницу. Больницу, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области…

Нелюди попали, но большого вреда, к счастью не нанесли. Поэтому работаем дальше", - сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко в Facebook.

В центре города в Чернигове российские войска нанесли удар по гостинице "Украина".

«В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина". Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города – больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома...

Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет», - сообщил научный сотрудник в Институт истории Украины НАН Украины Сергей Шумило в Facebook.

Государственный холдинг "Росатом" участвует в захвате Запорожской атомной станции.

Об этом сообщил председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин:

"Сегодня до Энергодара прибыла группа гражданских, среди которых мы идентифицировали главного инженера Ростовской АЭС и заместителя главного инженера Балаковской АЭС.

Было еще восемь человек, которые пытались взять руководство ЗАЭС в свои руки. Они не были допущены туда, но все эти случаи свидетельствуют о том, что концерн "Росатом" также принимал участие в этой агрессии, занимается рейдерством практически сейчас, пытаясь захватить АЭС и установить контроль над ней".

По словам Котина, "Энергоатом" уже подготовил обращение к соответствующим международным организациям, в частности МАГАТЭ, чтобы они обратили внимание именно на роль и участие "Росатома" в агрессивных действиях в отношении украинских АЭС.

«Персоналу приходится работать под дулами автоматов захватчиков. И на площадке ЗАЭС, и в Энергодаре очень много вражеских солдат и техники", – описал ситуацию глава "Энергоатома".

В Василькове Киевской области снова произошел пожар на нефтебазе в результате атаки российских оккупантов.

Местные жители слышали серию сильных взрывов. В Сети появились кадры с месяца ЧП.

Напомним, оккупационные войска России продолжают сравнивать с землей Мариуполь, счет жертв пошел на тысячи: "За 12 суток...".

Как сообщала Politeka, в Житомирской области рассказали о потерях среди мирных жителей и разрушенной инфраструктуре: "мы знаем, кто виноват".

Также Politeka писала, что Зеленский эмоционально обратился к президенту Польши, где сейчас массово принимают украинцев: "Мы разделим победу".