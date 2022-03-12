Как пишет Politeka.net, в субботу, 12 марта, из 14 гуманитарных коридоров сработало 9. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Подводим итоги дня, который был сложным, но все же приближает нас к победе. По результатам открытых коридоров, а их было всего 14, сработало 9!", - отметила она.
Сумы: мы помогли около 8 тысячам человек, выехавших сегодня. Когда мы говорим о Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке, то в общей сложности сегодня выехало около 3 тысяч человек.
Запорожская область Энергодар. К сожалению, коридор не сработал. Выехала колонна гуманитарного груза, остановились на блокпосте в Васильевке, и российские оккупанты не пропустили их дальше, несмотря на предварительные договоренности. Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет на место своего назначения.
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