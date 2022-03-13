Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в результате атаки российских оккупационных войск один журналист был убит, а еще одного сейчас спасают врачи.

Как пишет Politeka.net, украинцы 18-е сутки защищают свою страну от российских оккупационных войск. Глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что два американских журналиста попали под удар российских войск в Ирпене.

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Еще один журналист ранен. В настоящее время потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - написал глава полиции в Фейсбуке.

После этого советник главы МВД Украины Антон Геращенко показал второго журналиста, который сейчас в больнице.

"В больницу Охматдет привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь", - написал Геращекно у себя в ТГ-канале.

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