Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как обстоят дела сейчас во Львове на вокзалах и в каких условиях граждане ночуют на остановках. Также сообщения об этом артистка сопроводила реальными кадрами и пообщалась с людьми.

«Сегодня я приехала на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы рассказать вам, как тут происходит работа с максимальным потоком переселенцев. За сутки через вокзал в среднем проходит около 60 тысяч переселенцев. В общем, людей вокруг куча, идут беспрерывными потоками – преимущественно женщины с детьми.

У многих по несколько малышей, все на руках. На выходе с вокзала созданы информационные стойки, много волонтеров помогают. Рядом с людьми также медпункт со всеми необходимыми лекарствами: от жаропонижающих до инсулина» - показывает обстановку Ефросинина.

Ранее Ефросинина не сдержала эмоций после интервью с оккупантами:

«Раз уж вы, русские пропагандисты, не зная, из чего стряпать ваши лживые шоу, пасетесь в моих соцсетях, то давайте, покажите эту пресс-конференцию пленных, ваших солдат! Хотя бы их жены увидят, что они живы и какая-то будет от вас, лицедеев, польза!» - пишет Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".