Как пишет Politeka.net, украинцы 18-е сутки сражаются за независимость с оккупационной армией России. Пресс-служба ГУР Минобороны Украины обновила данные о потерях армии России.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 374 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,
  • артиллерийских систем – 140 ед,
  • РСЗО ‒ 62 ед,
  • средства ПВО ‒ 34 ед,
  • самолетов – 74 ед,
  • вертолетов – 86 ед,
  • автомобильной техники – 600 ед,
  • корабли /катера ‒ 3 ед,
  • цистерн с ГСМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Бей оккупанта! Итого победим!", - было написано в сообщении.

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Стоит отметить, что больше всего подбили боевых бронированных машин и самолетов, если сравнивать с прошлой сводкой.

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