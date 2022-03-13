Как пишет Politeka.net, украинцы 18-е сутки сражаются за независимость с оккупационной армией России. Пресс-служба ГУР Минобороны Украины обновила данные о потерях армии России.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 374 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,

артиллерийских систем – 140 ед,

РСЗО ‒ 62 ед,

средства ПВО ‒ 34 ед,

самолетов – 74 ед,

вертолетов – 86 ед,

автомобильной техники – 600 ед,

корабли /катера ‒ 3 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Бей оккупанта! Итого победим!", - было написано в сообщении.

Стоит отметить, что больше всего подбили боевых бронированных машин и самолетов, если сравнивать с прошлой сводкой.

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