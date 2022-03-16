От рук российских оккупантов погибла патриотка, мать двенадцати детей

Из-за действий "русской орды", продолжают гибнуть наши военнослужащие, и еще одной жертвой страны-агрессора, стала 48-летняя Ольга Семидьянова из Марганца, являющаяся матерью-героиней. О бое с оккупантами, в котором 3-го марта погибла опытная участница боевых действий в Донецкой области, начавшихся еще в 2014-м году, пишут " Факты ".

В 19 лет Ольга вышла замуж, и родила 5 детей, трех дочек и двух сыновей, а после переезда в Марганец, еще одну девочку. Позднее многодетная семья взяла из детского дома еще шестерых мальчиков.

В 2015-м году, супруг Ольги Семидьяновой ушел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор", и позднее предложил своей жене присоединиться. Многодетная мать посещала стрельбище, ознакомилась с основами военного дела, а потом и пожелала остаться.

В марте 2016-го года, ВСУ официально заключили контракт с батальоном "Айдар", и Ольга попала на передовую, где и помогала сохранять жизни раненых, как боевой медик 3-й штурмовой роты. Впрочем, все это было неофициально - только спустя 2 года, в этот батальон приехали специалисты, которые дали женщине необходимые медицинские знания, что позволило официально перейти на должность медика.

За свое мужество, героизм, профессионализм, Ольга получила множество наград, и последняя из них - орден "Честь и слава".

Погибла Ольга Семидьянова 3-го марта, в районе пересечения Донецкой и Запорожской областей. ВСУ отступали, и командир батальона приказал отправить всех женщин подальше от передовой, но женщина отказалась, поскольку хотела до последнего оставаться со своими побратимами и ротой.

К сожалению, силы противника были превосходящими, и несмотря на то, что Ольга была в бронежилете и каске, спасая тяжелораненых бойцов, ее тоже убили проклятые оккупанты. Героиня погибла не сразу, а вследствие потери крови, так как получила серьезное ранение в живот.

"Она для нас стала примером патриотизма и любви к своей земле. Это благодаря ей наш старший брат тоже ушел на фронт, а сейчас в территориальной обороне. Моя другая сестра тоже защищала Украину добровольцем. Младший брат служит с 2019-го года на контракте и защищает Харьков. Еще одна сестренка служит в полиции в Запорожье. А самая младшая проживает вместе со мной, теперь я буду отвечать за нее. Папа служит в территориальной обороне, ему очень тяжело, но у него образование психолога, и он пытается нас держать в тонусе и сохранять спокойствие."

"Единственное утешение - мама таки дождалась своей первой внучки Софийки, которой вот-вот исполнится полгода. И со дня на день у старшего сына тоже родится дочка, которую бабушка уже никогда не возьмет на руки. Наша мама достойна того, чтобы ее помнили, чтобы о ней сочиняли песни. За множество дел, которые она совершила, за слезы, которые пролила, за подаренные ею улыбки. Ей уже не больно... А мы должны держаться и понимать, что война еще не окончена.", - говорит ее дочь Юлия, вспоминая мать.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что войска оккупанта серьезно "забуксовали" из-за атаки ВСУ.

Также ранее мы информировали о том, что Харьков пережил еще одну трудную ночь.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.