Оккупант жалуется, что у них "еды нет, воды нет, боезапасов нет", но у его супруги свои проблемы, ведь в России больше нет "Колы", "Бершки" и Зары".

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с женой, в котором он рассказал о состоянии войск РФ в Украине. Аудио разговора опубликовала пресс-служба СБУ.

- Еды нет, воды нет.

- Кошмар.

- Остался у нас сейчас один на двоих сухпаек с пацаном. И у Кирюхи тоже один на двоих с Булатом сухпаек. А больше еды нет.

- Кошмар.

- Просто вчера попали под веселую раздачу. Одна машина безвозвратно. В нее прям влетело, она сгорела. И попали в КАМАЗ с провизией. В КАМАЗе вода была, сухпаи. Просто мы сейчас не видим смысла нахождения своего здесь.

- Да я тоже…

- Провианта у нас нет, боезапасов у нас нет, солярки у нас нет. У нас народу осталось, я не знаю, человек 40.

В свою очередь жена оккупанта отвечает, что у них тоже все плохо, ведь исчезли «пепси-кола», «зара» и «бершка».

"И для нее отсутствие «пепси» – не менее болезненная тема, чем то, что ее муж на войне в Украине убивает гражданских и по всей вероятности, что здесь и погибнет", - отметили в СБУ.

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