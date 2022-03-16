Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с женой, в котором он рассказал о состоянии войск РФ в Украине. Аудио разговора опубликовала пресс-служба СБУ.
- Еды нет, воды нет.
- Кошмар.
- Остался у нас сейчас один на двоих сухпаек с пацаном. И у Кирюхи тоже один на двоих с Булатом сухпаек. А больше еды нет.
- Кошмар.
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- Просто вчера попали под веселую раздачу. Одна машина безвозвратно. В нее прям влетело, она сгорела. И попали в КАМАЗ с провизией. В КАМАЗе вода была, сухпаи. Просто мы сейчас не видим смысла нахождения своего здесь.
- Да я тоже…
- Провианта у нас нет, боезапасов у нас нет, солярки у нас нет. У нас народу осталось, я не знаю, человек 40.
В свою очередь жена оккупанта отвечает, что у них тоже все плохо, ведь исчезли «пепси-кола», «зара» и «бершка».
"И для нее отсутствие «пепси» – не менее болезненная тема, чем то, что ее муж на войне в Украине убивает гражданских и по всей вероятности, что здесь и погибнет", - отметили в СБУ.
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