Российское Минобороны запустило новый фейк, якобы, Служба безопасности Украины якобы «при поддержке западных стран готовит провокацию с применением отравляющих веществ против мирных жителей». В СБУ уже отреагировали на это.

"Интересно, речь здесь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по «секретным и очень точным данным» оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?"- пишет пресс-служба СБУ.

Также отмечается, что тезисы о «провокации СБУ» появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где прятались сотни женщин и детей.

"Поэтому очевидно, что подобные заявления захватчиков - лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Но никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы», - отметили в СБУ.

«Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с отравляющими веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача - защита Украины. И мы его успешно выполняем вместе со всем народом. А захватчики и оккупанты обязательно будут отвечать за свои зверства! И мы сделаем все, чтобы суд над ними состоялся в нашем героическом Мариуполе!"- подытожили в Службе безопасности Украины.

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