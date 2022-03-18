На 46-м году, из этой жизни, преждевременно ушел бывший футболист ФК "Шахтер"
О том, что остановилось сердце экс-полузащитника знаменитого футбольного клуба "
Отметим, что чуть более, чем через 6 месяцев, 12-го октября 2022-го года, экс-игроку национальной сборной Украины, только должно было исполниться всего лишь 46 лет. Однако о настоящей причине, которая привела к смерти Бахарева, сейчас ничего неизвестно.
Напомним, что Алексей Бахарев играл за "горняков" с 1999-го по 2004-й годы, проведя, в общей сложности, 177 матчей и забил 13 голов.
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Также, он был игроком команды из Донецка, в тот момент, когда "Шахтер", впервые за свою богатую историю, попал в групповой турнир "Лиги чемпионов"(2000-2001), а также стал первым чемпионом в нашей стране(2001-2002).
Но и завершив свою карьеру, Алексей не бросил футбол - более десяти лет он проработал детским тренером в Академии "Шахтера".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Евгений Кошевой честно признался, как часто сейчас разговаривает с Зеленским.
Также ранее мы информировали о том, что Зеленский рассказал, когда рассмотрят заявку Украины о вступлении в ЕС.
А до этого наш портал сообщали о том, что экс-участник "Танцев со звездами" показал свою самую главную женщину.