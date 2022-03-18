Известный украинский актер и звезда «Танців з зірками» Алексей Суровцев показал женщину, которая для него по-настоящему важна.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм. Как выяснилось, 18 марта день рождения отмечает мама Суровцева. Именно ей актер и посвятил свой новый трогательный пост.

«С днём рождения, мамулечка, будь здорова, будь полна энергии и пусть небо все-таки станет мирным. Люблю тебя и очень скучаю», - написал Суровцев.

Этот пост актер сопроводил фотографией своей мамы, на которой она позирует с букетом цветов в руках и широкой счастливой улыбкой на лице.

Украинцы в комментариях присоединились к поздравлениям.

«С днём рождения. Мира в сердце и на нашей земле. Будьте счастливы и здоровы», «С днём рождения, уважаемая мама пусть будет радость и покой в душе и вокруг Вас. У вас прекрасный сын», «присоединяюсь к поздравлениям! Долгих и счастливых лет Вашей Маме», «От всей души поздравляю», - пишут люди.

Отметим, что сам Суровцев сейчас занимается волонтерством. Актер помогал людям эвакуироваться из Ирпеня, а сейчас спасает животных, которые остались одни из-за военных действий.

Напомним, экс-участник "Танців з зірками" и звезда кино Суровцев опубликовал крик души, кадры с места спасательной операции.

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