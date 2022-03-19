Полезная информация для украинцев, которые собрались выехать из страны из-за военных действий.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на BBC, более трех миллионов украинцев уже отправились за границу с начала войны России против Украины. По данным ООН, это величайшая гуманитарная катастрофа со времен Второй мировой войны. Что ожидает людей, выехавших в Европу? Кратко отвечаем на основные вопросы.

Как уехать за границу?

Все страны-члены ЕС, граничащие с Украиной, позволяют въезд лицам, спасающимся от войны в Украине. При пересечении границы вы должны предоставить биометрический или загранпаспорт старого образца.

Пересечь границу с соседними странами можно и по внутреннему паспорту, но в таком случае человек не сможет передвигаться по Евросоюзу и должен будет оформить статус беженца.

В связи с введением военного положения Украина запретила мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за границу.

Это правило не касается мужчин, которые содержат трое или более детей до 18 лет или воспитывают ребенка самостоятельно. Подробнее о других категориях мужчин, кого не касаются ограничения по выезду, можно прочитать здесь.

Отследить загруженность пунктов пропуска на границе можно с помощью интерактивной карты.

Статус беженца или статус временной защиты?

Подать документы и зарегистрироваться как беженец можно прямо на границе. Оформление этого статуса может занять до полугода.

В настоящее время у человека забирают документ, удостоверяющий личность, и выдают временный вид, дающий право на пребывание и помощь (жилье, вещи, лекарства) в стране, где оформляется статус беженца. Работать в этом случае человек не сможет.

Помимо статуса беженца, Евросоюз впервые предоставляет так называемую "временную защиту". Закон о нем Совет ЕС принял 4 марта. Граждане Украины и лица, убегающие от войны в Украине, могут находиться на территории ЕС в течение одного года. Если война будет продолжаться дольше, срок может быть продлен до трех лет.

Директива о временной защите предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.

Однако этот механизм действует не во всех странах ЕС. Статус временной защиты не распространяется на Данию и страны, входящие в Шенгенскую зону, но не члены ЕС - Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию.

Различаются ли права переселенцев в разных странах ЕС?

Да. Каждая страна вводит статус о временной защите с определенными отличиями. Узнать подробнее о своих правах можно в официальных органах страны пребывания.

Например, Польша законом от 12 марта разрешает украинцам, выехавшим после начала войны, легально оставаться на своей территории 18 месяцев, а Германия – год. Различается и финансовая помощь, которую могут получить беженцы в каждой стране.

Чтобы получить статус временной защиты, вы должны подать запрос в государственные органы страны-члена ЕС, в которой вы находитесь. Адреса министерств внутренних дел каждой страны можно найти на карте здесь.

Могу ли я поехать в другие страны ЕС после пересечения границы Украины?

Да, для украинцев, имеющих биометрические паспорта, это право предусмотрено безвизовым режимом ЕС для Украины.

С начала войны многие европейские транспортные компании предложили бесплатную перевозку для тех, кто выезжает из Украины.

С украинским паспортом вы можете бесплатно воспользоваться поездом, автобусом, паромом и самолетом. Перечень перевозчиков, предоставляющих такие услуги, можно найти здесь.

Куда уезжают украинцы?

Больше беженцев из Украины приняла Польша - более двух миллионов человек, а также Словакия, Венгрия, Молдова и Румыния.

Популярные направления для переезда также Германия, Чехия и страны Балтии.

Где найти жилье?

"Отношение к украинцам в Европе очень теплое", - такие впечатления выражают многие беженцы. Многие европейцы предлагают бесплатно отдельные комнаты или даже целые помещения для украинских семей.

Найти такие предложения можно с помощью сайтов Ukraine Take Shelter или EU4UA, которые помогают ищущим жилье и европейцам, которые его предлагают найти друг друга.

Бесплатно получить временный дом в ряде европейских стран помогает и ресурс Airbnb, объединивший усилия с Международной организацией по миграции.

Найти бесплатное жилье, а также получить ответы на разные вопросы об обустройстве в странах ЕС можно на сайте United for Ukraine, созданном волонтерами.

Впрочем, найти жилье в больших городах, таких как Варшава, Прага, Бухарест или Берлин, довольно сложно, рассказали BBC News Украина несколько женщин, которые уже выехали в Европу.

Как устроиться на работу?

Доступ к рынку труда и как быстро вы сможете его получить зависит от вашего правого статуса.

Так, статус беженца (статус международной защиты) не дает права на трудоустройство, пока идет процедура его оформления.

Чтобы как можно быстрее устроиться на официальную работу, переселенцы должны сначала зарегистрироваться по месту нахождения и получить статус временной защиты.

Поскольку большинство европейских стран только недавно приняли законы относительно украинских беженцев, разрешение на работу пока мало кто получил.

Официально работают те украинцы, чьи компании перевели своих сотрудников за границу, или те, кто начал работать на волонтерских началах. Большой спрос на волонтерскую работу сейчас в местах встречи беженцев, прежде всего в Польше.

Впрочем, начинать искать работу можно и до получения разрешения. Несколько собеседниц BBC News Украина рассказали, что уже подписали контракты с работодателем и ждут регистрации.

Работу украинцам предлагают сайты Job Aid for Ukrainian Refugees и Jooble. Наиболее популярные вакансии здесь – в области IT, но нужны также и специалисты технических специальностей, а также уборщицы и помощницы.

"Поскольку среди украинских переселенцев много детей есть большой запрос на образовательные услуги или уход за детьми, пока родители решают бытовые дела", - рассказывает Валентина Мержиевская.

После переезда в Польшу основательница киевской школы "БеркоШко" и автор нескольких образовательных проектов начала проводить уроки для детей всех возрастов в музее в Кракове.

Много разнообразных вакансий, в том числе и для удаленной работы, можно найти на сайтах Hire for Ukraine, Happy Monday, UA talents.

Помните о безопасности

Путешествуя в ЕС, помните о рисках торговли людьми и эксплуатации. Не передавайте свои документы, личную информацию и вещи никому, кроме власти.

Если вам предлагают работу, проверьте компанию, а в случае сомнений обращайтесь в национальную полицию или общественные организации за дополнительной информацией.

Своим опытом переезда за границу с BBC News Украина поделились три украинки, нашедшие временное убежище в Польше, Германии и Чехии.

Краков

Валентина Мержиевская рассказывает, что вообще не собиралась уезжать за границу. После того, как она с двумя детьми выехала из Киева, планировала добраться до Львова, но по недоразумению с водителем оказалась на польской границе. Взвесив все обстоятельства, семья приняла решение ехать дальше.

Они довольно быстро перешли пешком границу в районе Устилуга. Их сразу доставили в специально обустроенный центр, где принимали тех, кто срочно пересек границу Украины.

"Там было все очень хорошо организовано, – рассказывает Валентина. – Были места для сна, еда, бесплатно раздавали вещи первой нужды, симкарты".

Уже через полчаса волонтеры нашли для семьи транспорт: "Поляки приезжают на своих машинах и развозят людей по всей стране". Валентина переночевала с детьми у знакомого в Варшаве, затем отправилась в Краков, где подруга помогла ей найти жилье.

Она добавляет, что в первых числах марта в Кракове еще можно было найти жилье, сейчас это сделать гораздо сложнее, хотя поляки активно помогают и с поисками жилья.

Валентина еще не успела зарегистрироваться, потому что Польша закон о беженцах из Украины приняла поздно, но она уже нашла работу. В Киеве она занималась образовательной деятельностью, руководила собственной школой "БеркоШко", была автором подкастов "Валентность" и "Перекрашенный лис".

Теперь Валентна – куратор детского центра при музее Galicia в Кракове. Она рассказывает, что в Польше много детей-переселенцев, которые еще не готовы идти в польские школы.

А музеи и библиотеки, у которых есть помещения, организуют для этих детей классы. Один из таких музеев пригласил Валентину преподавать детям, снабдил ее всем необходимым для обучения. Трудоустройство в музее будет официальным, как только Валентина зарегистрируется в государственной электронной системе PESEL

Валентина рассказывает, что нет проблем с польским языком, она уже научилась читать и понимать его. К тому же поляки, кроме пожилых людей, очень хорошо говорят на английском, и его это спасает.

Валентина радуется, что может быть сейчас полезной, но говорит, что при первой возможности вернется в Украину.

Берлин

Киевлянка Оксана рассказывает, что до границы с Польшей ехала почти трое суток.

"Когда пересекли границу, сразу появилось странное состояние диссонанса, ведь только что ты лежал на полу в ванной, ведь это самое безопасное место во всем отеле, и вот - ты уже едешь качественной дорогой, а над головой летают пассажирские самолеты, а не истребители ".

"Было странно видеть, как люди в отеле завтракают, смеются, вроде бы ничего и не происходило".

Из Польши девушка уехала поездом в Берлин, где живет ее сестра с мужем.

"Когда я вышла на перрон, начала рыдать, - делится Оксана. - Я взяла из дома два небольших рюкзака, и казалось, что я просто приехала в гости, как это бывало раньше, но внутри было, до сих пор так, невероятно больно. Очень хочется домой".

Германия очень хорошо относится к украинцам - государство обеспечивает жильем, рассказывает девушка. Хотя большие города уже переполнены, есть много вариантов в небольших городках и деревнях, немцев предлагают свои дома.

После приезда можно обратиться в социальную службу, где сразу дают 380 евро на человека. А после регистрации, дают вид на жительство, работу, образование и доступ к медицине на год.

"У меня здесь семья, друзья, я хожу в берлинский офис своей работы, мне платят зарплату и оказывают помощь, мне очень повезло", – говорит Оксана. Она общается по-английски и по-немецки, которую начала изучать еще до переезда и продолжает изучать теперь.

Она рассказывает, что немцы понимают, какая трагедия произошла с украинским народом. "Здесь почти в каждом кафе собирают помощь украинцам, многие украинские флаги на улицах, огромные антивоенные митинги".

Тршебич, Чехия

24 февраля Татьяна вместе с двумя дочерьми покинула свой дом под Киевом. Следующие две недели они ночевали в трех разных местах в Украине и провели 12 дней в Венгрии. Потом они доехали до Чехии и поселились в небольшом городке Тршебич в Моравии на юге страны.

Татьяна рассказывает, что платить ей придется только за коммуналку, сама квартира для ее семьи – бесплатная. Чехия компенсирует владельцам жилья стоимость аренды для украинских беженцев, хотя сумма эта небольшая – 1000 крон за одного поселенного украинца, объясняет Татьяна.

"В первый же день нам принесли два ящика разных бытовых вещей, еды, - рассказывает Татьяна. - Владелица квартиры сказала, что не возьмет с нас коммуналку за первый месяц, помогла найти работу и каждый день спрашивает, чем помочь. Пожилая соседка принесла полотенца и мыло. Люди несут все, кто чем богат.

Татьяна устроилась на работу в кафе. Хотя она пока не знает чешской, у нее большой опыт работы баристой, и на смене с ней всегда работает кто-нибудь из местных.

Чехия дает пособие в размере примерно 3000 грн на человека. Работу можно найти через центры занятости, но, чтобы устроиться официально, нужно зарегистрироваться и получить разрешение. Это несложная процедура, добавляет Татьяна.

С чехами женщина общается с помощью Google-переводчика. Она добавляет, что некоторые пожилые люди помнят русский, а молодежь говорит по-английски.

"Найти жилье можно в небольших городах, в Праге – уже вряд ли", – рассказывает Татьяна.

По ее словам, легче поселиться втроем-четырех – чехи пытаются дать свое жилье как можно большему количеству людей.

Украинцы могут бесплатно воспользоваться транспортом в Чехии. "В кассе нужно приобрести билет, но платить за него не нужно", – объясняет Татьяна.

При регистрации оформляют медицинскую страховку, и Татьяна рассказывает, что уже смогла воспользоваться ею. "У дочери ангина мы обратились в больницу, и все анализы были бесплатными", - рассказывает женщина.

Ее обе дочери пошли в школу. Старшая учится в гимназии. Обучение на чешском пока дается нелегко, но он общается на английском, который хорошо знает. У младшей учебы адаптировано для украинских детей, есть материалы на украинском языке.

По словам Татьяны, цены на продукты в ее городе практически такие же, как в Украине, а коммуналка получается немного дороже. За двухкомнатную квартиру в гривнах – около 5 тысяч в месяц.

"Тршебич - замечательный, и люди в нем вдохновляют, - говорит Татьяна. - Но дома меня ждет мужчина, а также наш дом, который мы построили собственноручно после переезда из Донецка в 2014, и сад моей мечты".

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