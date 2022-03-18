Тина Кароль решила рассказать о своих планах на будущее и о том, как Украина будет выглядеть в скором времени.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, успела выехать из страны во время обстрелов и часто показывает в Инстаграм, как переживает за то, что оставила свой дом. Теперь исполнительница рассказывает, чего желает от будущего.

«Милая Ненька! Мы все восстановим! Держим строй! Сражаемся и помогаем ВСУ! Слава Украине! Верю и Знаю ЧТО:

Бренд "Я – Украинец" будет самым популярным и самым дорогим в мире. В Украину переедут на пмж многие культурные деятели, меценаты, бизнесмены. В том числе из России.

В Украину придут мировые туристические операторы. Каждый адекватный житель Земли сочтет своим долгом хоть раз побывать в Украине и узнать для себя, что это за УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА и что это за ЛЮДИ, которые так мужественно борются за свою страну» - высказалась Кароль.

«Украинцы имеют право на самоидентификацию. Каждый ребенок в мире имеет право на счастливую жизнь.

Убивая детей – убивают нацию! Мы этого не допустим, не позволим никогда. Только в единстве мы можем достичь свободы для наших детей, свободы выбора для наших наций, ведь мы свободны! #standwithukraine» - ранее высказалась Тина.

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