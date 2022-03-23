Сегодня, 23-го марта, стала известно, что уже 121 ребенок погиб за время вооруженной агрессии России. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Сообщается, что на 28-й день после нападения оккупантов погиб 121 ребенок.
Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.
В Донецкой области от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, 3 детей получили ранения.
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17 марта оккупанты на глазах у 14-летнего сына убили отца. Сам мальчик получил ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области.
Вечером 22 марта вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети.
Напомним, что данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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Согласно новым данным разведки, из-за тотального недостатка пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой «мобилизации».
«Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей», - говорится в сообщении.
Напомним, офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.
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Кроме того Politeka сообщала, что, по данным Генштаба ВСУ, боеприпасов и еды у оккупантов осталось на три дня.