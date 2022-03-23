Данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Сегодня, 23-го марта, стала известно, что уже 121 ребенок погиб за время вооруженной агрессии России. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сообщается, что на 28-й день после нападения оккупантов погиб 121 ребенок.

Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Донецкой области от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, 3 детей получили ранения.

17 марта оккупанты на глазах у 14-летнего сына убили отца. Сам мальчик получил ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области.

Вечером 22 марта вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети.

Напомним, что данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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