Продолжаются обстрелы по тем же объектам, что и вчера, черниговцев просят быть осторожными.

В Черниговской области все относительно без изменений. В районах ситуация контролируется. Как пишет Politeka.net, сегодня утром председатель черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в городе.

«Мы работаем. С холодной головой каждый делает свое дело. В Чернигове ночь относительно спокойная. Продолжаются обстрелы по тем же объектам, что и вчера. Потому, черниговцы, сегодня мы никуда не ходим и не ездим.

Хочу поблагодарить волонтеров. Мы с вами на связи и я лично знаю, какое большое бремя, какую большую работу вы взяли на себя и выполняете. И я уверен, что без вас, волонтеры, в Чернигове было бы все гораздо хуже.

И сегодня я хочу поблагодарить нашего Президента: за мужество, за работу 24/7, ради победы и за большую волю к победе. Верю в Бога и в Вооруженные Силы Украины!» - говорит Чаус в обращении.

Также сообщается, что за 24 марта саперы ГСЧС 18 раз привлекались к изъятию боеприпасов в Чернигове.

Спасатели напомнили украинцам о том, что приближаться к неразорвавшимся ракетам и минам нельзя. Они могут сработать в любой момент. О таких находках нужно сообщать спасателям или полицейским.

В свою очередь, глава Черниговской ОВГА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 24 марта в результате обстрела в Чернигове был поврежден магистральный аммиакопровод. На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что концентрация испарений аммиака была в пределах нормы. Жертв и пострадавших не было.

Напомним, оккупанты попытались сравнять с землей Ахтырку на Сумщине, фото.

Как сообщала Politeka, на фото со спутника попали позиции оккупантов на Харьковщине.

Также Politeka писала, что в Харькове оккупанты разрушили университет имени Каразина.