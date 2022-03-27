Впервые за определенное время ночь на Сумщине прошла тихо. Об этом утром 27 марта сообщил председатель Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 марта прошла тихо. Впервые. Единственная новость: перевели часы на летнее время", - отметил Живицкий в Telegram.

Накануне глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ВСУ совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю.

Так, силы 93 бригады Холодный Яр выгнали с места «элиту» русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

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