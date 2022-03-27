Также участники терробороны, которые занимались обороной своей страны, могут досрочно уйти на пенсию по возрасту

Участников терробороны в Украине приравняли к военнослужащим. Об этом сегодня сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Так, теперь пенсия украинцев, вошедших в терроборону, будет равна пенсионному обеспечению военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

Также участники терробороны, которые занимались обороной своей страны, могут досрочно уйти на пенсию по возрасту (мужчины – в 55 лет, женщины – в 50 лет). При этом мужчины должны иметь страховой стаж не менее 25 лет, женщины – не менее 20 лет.

В случае гибели добровольцев ТрО во время выполнения задач членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения.

Ранее мы писали, в районе Изюма Харьковской области защитники Украины уничтожили один из новейших самолетов оккупантов. Об этом 27 марта сообщили на официальной странице Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии. Держим оборону, победа за нами!» - говорится в сообщении.

Напомним, появилось видео, как выглядит Чернигов после многодневных обстрелов

Как сообщала Politeka, два вражеских объекта сбили над Одесской областью: какая обстановка в области

Также Politeka писала, что на Луганщине оккупанты продолжают уничтожать дома жителей, есть пострадавшие: достают из-под завалов