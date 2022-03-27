Участников терробороны в Украине приравняли к военнослужащим. Об этом сегодня сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.
Так, теперь пенсия украинцев, вошедших в терроборону, будет равна пенсионному обеспечению военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.
Также участники терробороны, которые занимались обороной своей страны, могут досрочно уйти на пенсию по возрасту (мужчины – в 55 лет, женщины – в 50 лет). При этом мужчины должны иметь страховой стаж не менее 25 лет, женщины – не менее 20 лет.
В случае гибели добровольцев ТрО во время выполнения задач членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения.
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Ранее мы писали, в районе Изюма Харьковской области защитники Украины уничтожили один из новейших самолетов оккупантов. Об этом 27 марта сообщили на официальной странице Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии. Держим оборону, победа за нами!» - говорится в сообщении.
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