Також учасники терроборони, які займалися обороною своєї країни, можуть достроково піти на пенсію за віком

Учасників терроборони в Україні прирівняли до військовослужбовців. Про це сьогодні повідомляє Центр стратегічних комунікацій і безпеки.

Так, тепер пенсія українців, які увійшли в терроборону, буде дорівнює пенсійному забезпеченню військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

Також учасники терроборони, які займалися обороною своєї країни, можуть достроково піти на пенсію за віком (чоловіки – в 55 років, жінки – в 50 років). При цьому чоловіки повинні мати страховий стаж не менше 25 років, жінки - не менше 20 років.

У разі загибелі добровольців ТрО під час виконання завдань членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення.

Раніше ми писали, в районі Ізюму Харківської області захисники України знищили один з новітніх літаків окупантів. Про це 27 березня повідомили на офіційній сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з новітніх літаків ворожої армії. Тримаємо оборону, перемога за нами!» - йдеться в повідомленні.

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