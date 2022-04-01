Стало известно об освобождении от оккупантов еще нескольких населенный пунктов Киевщины.

Так, журналист Богдан Аминов сообщил об освобождении своего родного пгт Иванков.

"Вооруженные Силы Украины взяли под контроль населенный пункт! Связь восстановят в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи.

Фото иллюстративное

Также ВСУ взяли под контроль Дымер и Демидов. Об сообщает волонтерский проект InformNapalm.

"Если россияне не отошли из Гостомеля и Бучи, они в окружении»,- отметили волонтеры.

Отметим, официального подтверждения информации пока нет.

Кроме того, оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области, об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил во время телемарафона мэр райцентра Игорь Сапожко.

Фото иллюстративное

Напомним, появилось трогательное видео, как жители освобожденного села встречают ВСУ

Как сообщала Politeka, ВСУ выгнали оккупантов из 11 населенных пунктов Херсонщины и обновились «трофейной» техникой: фото

Также Politeka писала, что украинский военный рассказал, что оккупанты намародерили под Киевом: «Я смеялся, когда увидел»