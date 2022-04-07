Он призвал украинцев смотреть под ноги, контролируя каждый шаг и отметил, что растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди.

Ведущий и журналист Дмитрий Комаров обратился к тем украинцам, которые после отхода российских оккупантов из Киевской области намерены вернуться в свои дома. Он предупредил на своей странице в Instagram, почему с этим стоит повременить.

Комаров призвал людей быть очень внимательными и осторожными, так как после себя российские войска оставили огромное количество мин.

"Русские при отходе очень многое заминировали. Леса и парки, газоны, квартиры, дома, офисы, двери, подвалы, оружие, машины. Даже трупы. Сегодня спецотряд Патрульной Полиции разминировали дом, в который завтра возвращаются дети. Внимательный сосед зашел в хату и заметил гранату, местная женщина увидела полицию и попросила помочь", — рассказал Комаров.

Ведущий также отметил, что самое простое и примитивное минирование, которое использовали оккупанты — граната Ф-1.

"Они придавили крышкой подвала спусковой рычаг на гранате к лестнице и накинули сверху старую тряпку. Заметно не сразу. Замаскировано просто, но хорошо. Чека выдернута. Достаточно было зацепить ногой крышку подвала или начать его закрывать. Или зацепить ногой тряпку, идя по лестнице. И через 3-4 секунды... Разлет осколков 200 метров..." – рассказал Комаров.

Он призвал украинцев смотреть под ноги, контролируя каждый шаг и отметил, что растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди.

"Осторожно в темных помещениях. Предельно осторожно на траве. Не открывать вслепую двери, окна. Не хватать руками сомнительные предметы. Не трогать без спроса на технику, которую бросили русские: танки, бтр, бмп и т.д.", - предупредил Комаров.

Напомним, Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами самолет "Мрія".

Как сообщала Politeka, Комаров показал, во что враг превратил уютны городок под Киевом.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" взволновал кадрами на фоне разрушенного города.