Як повідомляє Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним телеведучим і журналістом, він об'їздив весь світ і в шоу про подорожі розповідав багато цікавого. Зараз чоловік активно підтримує Україну, виступає проти вторгнення РФ в нашу країну і показує наслідки обстрілів.

«Вчорашній. Один з безлічі актів підлої нелюдської військової злості Росії проти мирних людей. Показую те, що ви напевно бачили на фото в телеграм-каналах і що Росія називає фейком.

Мої деякі думки під час того, як сам сходив на місце цього військового злочину» – пише Комаров.

У мережі підтримують:

"Мій рідний район 😢 це просто жах!; Боляче..; Діма, ми з тобою❤️; як у страшному кіно😱 😢 🙏; Світ навиворіт. Україна 😢; нічого, ми вистоїмо і переможемо💙 💛; горе💔 😞; Спасибі Вам за правду! По Відео!; Перемога буде за нами🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦; диму! Так як скажеш-ти не скаже ніхто! Спасибі тобі! Слава Україні!❤ ️ ; Найстрашніше, що вони в це не вірять!! Вони хворі вірусом пропаганди!».

"Вчора повернувся додому в нетиповому для себе стані. Я багато побачив у житті. Але вчора було важко повірити, що це не страшний сон. Що це мій рідний Київ. Спокійний житловий масив Оболонь. Звичайна 9-поверхівка радянських часів-в такий же дорослішав я.Горе принесла російська ракета. Обвал. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновані. Сльози людей. Відчай. Горе. Сотні зруйнованих " мрій», - ьакже раніше розповів Комар.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" звернувся до фанатів, кадри.

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" показав, як вітав українок зі святом.

Також Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" звернувся до росіян, записавши відео.