Подробности о состоянии города сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Российские военные впервые нанесли удар по Бородянке еще 24 февраля. Спустя два дня в город зашли оккупанты. При этом, по рассказам местных жителей, они продолжали бомбить девятиэтажки в центре города.
За время войны россияне наносили удары по городу неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, «Ураганами» и «Смерчами».
«Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, по обе стороны дороги – сожженная транспортная заряжающая машина «Смерча», а под ней ракета, летящая до 90 километров и несущая смерти и руины. Сколько здесь будет жертв трудно предсказать», - рассказала Венедиктова.
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Генпрокурор рассказала, что из-под завалов двух разрушенных многоквартирных домов достали 26 тел. По словам Венедиктовой, враг бил по жилым домам вечером, когда там было больше всего людей.
«Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта», - подчеркнула генпрокурор.
Напомним, начали появляться подробности кошмара, творившегося в Бородянке.
Как сообщала Politeka, Бородянку на Киевщине освободили: появились кадры, что осталось от городка.
Также Politeka писала, что российские оккупанты после значительных потерь готовят новую провокацию.