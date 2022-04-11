Как пишет Politeka.net, Директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей страничке опубликовал пост, в котором показал, как передал украинским защитникам гуманитарную помощь.
"Сегодня с командой и нашей маленькой помощницей доставили 300 кг полуфабрикатов в две воинские части!
Машунька успела угостить военных конфетами и подержать настоящий автомат.
Дети – наше будущее и они тоже по-своему воспринимают сегодняшние события. Но точно знаю, что будущее нашей страны в надежных руках!", - написал Иван.
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Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой передал гуманитарную помощь переселенцам с маленькими детьми
А еще Politeka писала, что Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве