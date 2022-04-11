Как пишет Politeka.net, Директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей страничке опубликовал пост, в котором показал, как передал украинским защитникам гуманитарную помощь.

"Сегодня с командой и нашей маленькой помощницей доставили 300 кг полуфабрикатов в две воинские части!

Машунька успела угостить военных конфетами и подержать настоящий автомат.

Дети – наше будущее и они тоже по-своему воспринимают сегодняшние события. Но точно знаю, что будущее нашей страны в надежных руках!", - написал Иван.

Напомним, Чернигов вместо Минска: в Киеве дерусифицировали памятник городам-героям

Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой передал гуманитарную помощь переселенцам с маленькими детьми

А еще Politeka писала, что Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве



