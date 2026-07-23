Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові можуть розглянути найближчим часом, адже ЛКП «Львівводоканал» ініціювало суттєве збільшення вартості централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Остаточне рішення щодо зміни розцінок має ухвалити виконавчий комітет Львівської міської ради. До цього моменту для споживачів продовжують діяти чинні ставки.

Підприємство пропонує встановити нову ціну на рівні 56,38 гривні за кубічний метр замість нинішніх 25,88 гривні. Якщо пропозицію підтримають, середні щомісячні витрати однієї родини на ці послуги можуть збільшитися приблизно на 198 гривень.

У «Львівводоканалі» пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові зумовлене стрімким зростанням виробничих витрат. Найбільший вплив мають дорожча електроенергія, реагенти для очищення води, пальне, оплата праці працівників, а також ремонт і обслуговування мереж.

Директор підприємства Дмитро Ванькович повідомив, що фінансовий стан водоканалу залишається складним. Із 323 мільйонів гривень, передбачених містом на підтримку підприємства, за перші сім місяців уже використано 226 мільйонів. За попередніми оцінками, без перегляду вартості збитки до завершення року можуть зрости до 672 мільйонів гривень.

За підрахунками комунального підприємства, зміна розцінок дозволить додатково отримати близько 409 мільйонів гривень і суттєво скоротити фінансовий дефіцит. Водночас у водоканалі наголошують, що ці кошти не передбачають модернізації чи покращення якості послуг, а необхідні для стабільного функціонування системи.

Розрахунки вже передані на розгляд міської влади. Також у підприємстві зазначають, що економічно обґрунтована вартість, яка повністю покривала б усі витрати, нині становить близько 100 гривень за кубічний метр.

До ухвалення рішення виконавчим комітетом мешканці Львова оплачуватимуть водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Лише після офіційного затвердження можливі нові розцінки набудуть чинності.

Джерело: lvivrada

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: як зміняться цифри в платіжках.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: як знайти бажаний варіант.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Львівській області: як саме оновили вартість в регіоні.