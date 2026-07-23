Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області може полегшити фінансове становище українців.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області залишається одним із напрямів державної соціальної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Водночас окремі категорії громадян можуть оформити щомісячну надбавку до пенсії, яка у 2026 році перевищує 1 тисячу гривень.

Таку виплату призначають людям, які мають особливі заслуги перед Україною. Порядок її нарахування визначений Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на додаткові кошти мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма або більше державними орденами після проголошення незалежності, а також власники окремих почесних звань, зокрема народні артисти України.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області може поєднуватися з такою надбавкою, якщо громадянин відповідає вимогам різних програм. Фінансування здійснюється коштом державного бюджету, а призначення проводять відповідно до чинного законодавства.

До переліку отримувачів входять також матері-героїні, які народили й виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених законом випадках це право може перейти батькові, якщо саме він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Під час розгляду враховують і всиновлених дітей.

Розрахунок здійснюють на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із початку 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Щомісячна надбавка визначається у межах від 35% до 40% цієї суми. Наразі її розмір становить від 897 до 1 026 гривень. Після зміни прожиткового мінімуму виплату переглядають автоматично.

Фахівці радять громадянам, які вважають, що мають право на таку підтримку, звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України. Там можна уточнити умови призначення, перелік документів і порядок оформлення.

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