Подорожчання проїзду в Миколаївській області необхідне для стабільної роботи громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області офіційно запровадили у Вознесенську, де з 1 липня почали діяти нові тарифи на міські автобусні маршрути, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет міської ради.

Відтепер стандартна вартість однієї поїздки становить 20 гривень. Для пасажирів, які користуються пільгами, зберегли окрему ціну — 10 гривень.

У міській раді пояснили, що перегляд розцінок став вимушеним кроком через зростання витрат транспортних підприємств. Насамперед збільшилися ціни на пальне, комплектуючі, технічне обслуговування автобусів, ремонт рухомого складу, а також витрати на оплату праці працівників.

За словами представників місцевої влади, подорожчання проїзду в Миколаївській області необхідне для стабільної роботи громадського транспорту. Додаткові надходження дадуть можливість підтримувати технічний стан автобусів, своєчасно виконувати необхідні ремонти та забезпечувати регулярне курсування маршрутів.

Оновлені тарифи вже набрали чинності та застосовуються на всіх автобусних напрямках громади. Перевізники зазначають, що нинішні розцінки враховують економічні умови, які сформувалися останнім часом.

У міській адміністрації не виключають, що питання вартості перевезень можуть повторно розглянути, якщо собівартість послуг і надалі збільшуватиметься. Водночас наразі жодних додаткових рішень із цього приводу не ухвалено.

Жителям радять перед поїздкою уточнювати актуальну інформацію щодо свого маршруту. У владі наголошують, що стабільне фінансування транспортної галузі залишається важливою умовою безперебійного пасажирського сполучення.

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