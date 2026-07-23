Українців попередили про тривалі графіки відключення світла, що запланували у Дніпропетровській області на 24 липня, повідомляє Politeka.net.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи. Саме тому вводяться графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 24 липня.

З 09:00–18:00 години не буде електрики в селищі Дослідне. Обмеження триватимуть в будинках, що розташовані за такими адресами:

Авіаторів

Агрономічна — 39

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/Б, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Наукова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 41/П. 1, 41/П. 2, 41/П. 3, 41/П. 4, 41/П. 5, 41Л, 42, 42/П. 1, 42/П. 2, 42/П. 3, 42/П. 4, 42/П. 5, 42/П. 6, 42/П. 7, 43, 43/А, 43/В, 43/П. 4, 43/П. 5, 43/П. 6, 44, 44_А, 45, 46, 47, 48, 50, 65, 67, 69, 72, 73, 126,

Соколова — 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34

Дослідний провулок — 7, 20, 22

Ще одне тривале відключення заплановане у селі Адамівка, де електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 18:00. Протягом цього часу без світла залишаться будинки на вулиці Центральна.

У селі Старі Кодаки електропостачання буде відсутнє з 09:00–18:00 години. Під відключення потраплять окремі будинки за такими адресами:

Каштанова — 4, 75, 79

Кодацька — 28, 29/Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47, 47/А, 48/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/А, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100/А, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112

Маяковського — 1, 3, 3/А, 5, 7, 13

Рибальська — 1/А

Чкалова — 2/А, 3/А

Шкільна — 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 78

Калиновий провулок — 6/Г, 63, 73, 77, 86

Лоцманський провулок — 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 10/А, 12.

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

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