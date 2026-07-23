З'явилося попередження про планові та довготривалі графіки відключення світла в Одеській області на 24 липня.

Українцям розкрили, якими запланували планові графіки відключення світла в Одеській області на 24 липня, повідомляє видання Politeka.net.



Енергетики попередили про графіки відключення світла в Одеській області на 24 липня та рекомендують жителям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, зарядити необхідні електронні пристрої та врахувати графік відключень під час планування своїх справ.

З 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуться на території Куяльницької сільської територіальної громади. У цей період електропостачання буде тимчасово припинене за адресами:

село Гонората,

село Новий Мир,

село Вишневе (вул. Перемоги, Центральна),

село Качурівка (вул. Центральна, Новоселів, Зелена),

село Глибочок (вул. Центральна),

с.Оброчне,

с.Велика Кіндратівка,

с.Ставки,

с.Новий Мир,

с. Федорівка (вул. Тумачівська, Шкільна),

с. Петрівка та Вестерничани.

Також 24 липня з 08:00 до 17:00 профілактичні роботи триватимуть в селі Вигода. На час їх проведення залишиться без електроенергії вулиці:

Космонавтів, Паркова, Богдана Хмельницького, Елеваторна, Енергетиків, Будівельна, Весняна, Бузкова, Агап’єва, Біляївська, Київська, Зелена, Українська, Хлібодарська, Академіка Філатова, Сонячна, Утьосова, Ярослава Мудрого, Степова, Перемоги, Ягідна, Анатолія Гочева, Радісна, О. Беспалька.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі 24 липня буде проводити профілактичні роботи в селі Кагарлик Біляївської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 18.00 буде відключення електроенергії в селі Кагарлик на вулицях:

Вишнева, Голікова, Житомирська, Зелена, Магістральна, Молодіжна, Олімпійська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Північний.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Біляївська міська рада

Джерело: Вигодянська Сільрада

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