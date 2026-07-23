Українцям розкрили, якими запланували планові графіки відключення світла в Одеській області на 24 липня, повідомляє видання Politeka.net.
Енергетики попередили про графіки відключення світла в Одеській області на 24 липня та рекомендують жителям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, зарядити необхідні електронні пристрої та врахувати графік відключень під час планування своїх справ.
З 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуться на території Куяльницької сільської територіальної громади. У цей період електропостачання буде тимчасово припинене за адресами:
- село Гонората,
- село Новий Мир,
- село Вишневе (вул. Перемоги, Центральна),
- село Качурівка (вул. Центральна, Новоселів, Зелена),
- село Глибочок (вул. Центральна),
- с.Оброчне,
- с.Велика Кіндратівка,
- с.Ставки,
- с.Новий Мир,
- с. Федорівка (вул. Тумачівська, Шкільна),
- с. Петрівка та Вестерничани.
Також 24 липня з 08:00 до 17:00 профілактичні роботи триватимуть в селі Вигода. На час їх проведення залишиться без електроенергії вулиці:
- Космонавтів, Паркова, Богдана Хмельницького, Елеваторна, Енергетиків, Будівельна, Весняна, Бузкова, Агап’єва, Біляївська, Київська, Зелена, Українська, Хлібодарська, Академіка Філатова, Сонячна, Утьосова, Ярослава Мудрого, Степова, Перемоги, Ягідна, Анатолія Гочева, Радісна, О. Беспалька.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі 24 липня буде проводити профілактичні роботи в селі Кагарлик Біляївської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 18.00 буде відключення електроенергії в селі Кагарлик на вулицях:
- Вишнева, Голікова, Житомирська, Зелена, Магістральна, Молодіжна, Олімпійська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Північний.
Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада
Джерело: Біляївська міська рада
Джерело: Вигодянська Сільрада
Останні новини:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одеській області: де гарантують від 25 тисяч гривень зарплатні.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: ціни змінилися, як саме.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: серед яких пропозицій можна обрати.