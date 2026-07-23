Орендувати квартиру в Дніпрі можна за доволі приємною ціною.

Запит на оренду квартир в Дніпрі залишається серед найпопулярніших на місцевому ринку житла, повідомляє Politeka.net.

Попри стабільний попит, у місті й надалі можна знайти бюджетні варіанти за ціною від 5,8 до 8 тисяч гривень на місяць.

Однією з найдоступніших пропозицій стала смарт-оселя на проспекті Слобожанському. За 5 800 гривень на місяць орендар отримує помешкання площею 17 квадратних метрів із меблями, пральною машиною, холодильником, варильною панеллю та бойлером. Будинок утеплений, а поруч розташовані парк, магазини й зупинки громадського транспорту, до яких можна дійти за кілька хвилин.

Ще один варіант пропонують на лівому березі, на вулиці Батумській. Однокімнатне житло площею 34 квадратні метри здають за 7 500 гривень. Приміщення вже облаштоване меблями, має холодильник, балкон і роздільний санвузол. Додатковою перевагою власник називає невисокі комунальні витрати та зручне розташування поблизу шкіл, ринку, аптек і торговельних закладів.

Для тих, кому потрібно більше простору, доступне двокімнатне помешкання на житловому масиві Клочко-6. Щомісячна плата становить 8 тисяч гривень. Загальна площа перевищує 50 квадратних метрів, кімнати ізольовані, є дві засклені лоджії. Власник також дозволяє проживання з домашніми тваринами та готовий розглянути короткострокове заселення.

Експерти зазначають, що бюджетний сегмент залишається одним із найактивніших. Найчастіше такі пропозиції цікавлять студентів, молоді родини, переселенців і людей, які шукають тимчасове житло без значних витрат.

Фахівці радять уважно перевіряти умови договору, стан помешкання та розмір додаткових платежів перед заселенням. Дніпро й надалі пропонує доступні варіанти, а оренда нерухомості у бюджетному сегменті стартує від 5 800 гривень на місяць, хоча кожна квартира має власні умови та особливості.

Джерело: olx

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