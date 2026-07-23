Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане насамперед зі збільшенням експлуатаційних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть затвердити вже найближчим часом, адже міська влада розглядає звернення перевізника побутових відходів щодо перегляду чинних розцінок, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором змін виступило ТОВ «ЕКОСТАЙЛ», яке наприкінці червня 2026 року подало оновлені економічні розрахунки. У компанії пояснюють, що необхідність коригування виникла через істотне зростання вартості дизельного пального, яке є одним із головних елементів витрат під час збору та транспортування сміття.

Проєкт уже оприлюднили на офіційних ресурсах міської ради. Після завершення громадського обговорення документи винесуть на засідання виконавчого комітету, де ухвалять остаточне рішення.

Якщо пропозицію підтримають, для жителів багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 89,45 гривні на одну особу. Це на 2,22 гривні більше, ніж зараз.

Для мешканців приватного сектору пропонують встановити суму 93,70 гривні. Порівняно з чинним показником вона зросте на 2,31 гривні, або приблизно на 2,5%.

У підприємстві наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане насамперед зі збільшенням експлуатаційних витрат. Найбільший вплив на формування нових розцінок має саме подорожчання пального, без якого неможливо забезпечити стабільне вивезення відходів.

Представники громади зазначають, що всі економічні обґрунтування вже доступні для ознайомлення. Після аналізу матеріалів виконавчий комітет визначить, чи набудуть запропоновані зміни чинності.

Поки відповідне рішення не ухвалене, для споживачів продовжують діяти нинішні розцінки. Про дату можливого запровадження нових сум мешканців пообіцяли повідомити додатково.

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