Дефіцит продуктів в Дніпрі став однією з найбільш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів в Дніпрі може стати однією з тем для обговорення у разі погіршення ситуації з урожаєм, адже тривала спека й нестача опадів загрожують пізнім сільськогосподарським культурам, повідомляє Politeka.net.

За оцінками аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, у разі затяжної посухи країна ризикує втратити до 20% урожаю кукурудзи та до 15% соняшнику. Саме ці культури найбільше залежать від погодних умов у липні та серпні, коли проходять ключові етапи розвитку.

Фахівець зазначає, що у другій половині 2026 року можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньйо. Водночас саме по собі воно не означає масштабної засухи. Вирішальним стане поєднання тривалого періоду високих температур, антициклонів і нестачі дощів.

Найбільш чутливою до браку вологи залишається кукурудза. Особливо небезпечними вважаються посушливі умови під час цвітіння та формування зерна. Соняшник переносить спеку краще, однак тривале підвищення температур також негативно впливає на врожайність.

Саме тому дефіцит продуктів в Дніпрі поки не прогнозують, однак аграрії уважно стежать за розвитком погодної ситуації. Якщо несприятливі умови збережуться, це може позначитися на обсягах виробництва окремих культур, а згодом — і на вартості продовольства.

Останніми роками виробники дедалі активніше впроваджують технології збереження вологи, обирають стійкі до спеки гібриди та модернізують системи поливу там, де це технічно можливо. Проте після руйнування Каховської ГЕС значна частина зрошувальної інфраструктури на півдні втратила працездатність, що суттєво ускладнює роботу господарств.

За словами експерта, найбільші ризики нині спостерігаються в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. До територій із підвищеною ймовірністю втрат також належать Дніпропетровщина, Кіровоградщина, а частково Полтавщина й Черкащина.

Попри це аналітики не очікують критичного скорочення виробництва по всій країні. Вони пояснюють, що можливі збитки в одних регіонах можуть частково компенсувати кращі результати в інших. Остаточна картина залежатиме від кількості опадів і температурного режиму до завершення літа, адже саме цей період стане визначальним для майбутнього врожаю.

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