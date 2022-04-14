В одном из детских садов временно оккупированного Мелитополя оккупационная администрация приказала сжечь детские вышиванки. Об этом сообщает издание "Риа Мелитополь".
"Первую задачу, которую поставила оккупационная власть в нашем новом детском саду "Ласточка", открытом в начале года, - сжечь детские вышиванки. Мы их покупали на праздники, торжественные и знаменательные даты. По всей видимости, других более важных задач, кроме как сжечь вышиванки, у оккупантов нет, - рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Стоит отметить, что родители отказываются вести своих детей в детсад по требованию оккупантов.
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В школах города также классы пустуют - несмотря на угрозы оккупантов "оставить на второй год" детей, которые не выйдут на обучение по российским программам.
Напомним, в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона.
Как сообщала Politeka, захватчики начали "охоту" на украинских мужчин в Запорожской области.
Также Politeka писала, что Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой.