В одном из детских садов временно оккупированного Мелитополя оккупационная администрация приказала сжечь детские вышиванки. Об этом сообщает издание "Риа Мелитополь".

"Первую задачу, которую поставила оккупационная власть в нашем новом детском саду "Ласточка", открытом в начале года, - сжечь детские вышиванки. Мы их покупали на праздники, торжественные и знаменательные даты. По всей видимости, других более важных задач, кроме как сжечь вышиванки, у оккупантов нет, - рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Стоит отметить, что родители отказываются вести своих детей в детсад по требованию оккупантов.

В школах города также классы пустуют - несмотря на угрозы оккупантов "оставить на второй год" детей, которые не выйдут на обучение по российским программам.

Напомним, в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона.

Как сообщала Politeka, захватчики начали "охоту" на украинских мужчин в Запорожской области.

Также Politeka писала, что Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой.