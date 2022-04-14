В такой ситуации сейчас все в российской элите обвиняют друг друга.

Стратегия россии по войне против Украины давно потерпела крах, поэтому в кремле сейчас ищут крайнего, на кого можно будет переложить вину за провал.

Такое предположениев интервью ВВС высказал болгарский журналист Христо Грозев из группы Bellingcat, которая известна расследованиями о силовиках и спецслужбах рф.

Разделение внутри российской элиты – неизбежно. Высшие чины рф уже ищут крайнего. В такой ситуации сейчас все в российской элите обвиняют друг друга.

"Последний симптом – это взаимные обвинения со стороны кадырова к пескову и наоборот. Это симптом того напряжения и стресса, которые существуют внутри элиты и силовиков", – говорит Грозев.

Элита в рф поделилась на тех, кто отмежевывается от путина из-за страха попасть потом вместе с ним под трибунал, и на тех, кто до сих пор пытается доказать лояльность к российскому диктатору, чтобы комфортно пожить хотя бы ближайшие месяцы.

Напомним, путин устроил масштабную чистку в ФСБ из-за провала в Украине.

Как сообщала Politeka, Христо Грозев раскрыл, почему международного суда над путиным не избежать.

Также Politeka писала, что Христо Грозев объяснил, почему план путина по захвату Киева провалился.