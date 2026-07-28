Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що Токаєв не просто так в Омську закликав путіна заморозити війну і повернутися до переговорів у Стамбулі, очевидно, за ним стоять країни Глобального Півдня, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як розповідає експерт, Токаєв на зустрічі в Омську закликав заморозити російсько-українську війну і повернутися до стамбульських переговорів, але йдеться про Стамбул 2.0, тобто це все те, за що виступають США та Україна. Також, наголошує він, президент Казахстану заявив, що це ніяка не громадянська війна, як каже російська пропаганда, що це континентальна війна, і це також те, що ми постійно стверджуємо.

«Я звернув увагу на те, як Токаєв говорив. Якщо, наприклад, на Петербурзькому форумі він сидів такий розслаблений, то тут він сидів настороженим, повільно продумував кожне слово і говорив із настороженістю. А чому настороженість? А тому, що в липні в кремлі ухвалюється рішення йти на ескалацію або йти на деескалацію», – наголошує Олег Старіков.

Адже в кремлі, констатує експерт, одна група хоче воювати далі, щоб від Європи нічого не залишилася, а інша закликає йти на мирні переговори, і ці дві групи борються, до того ж, у росії готуються до мобілізації, технічно все готово, і Токаєв про це знає, Казахстан же поряд, і він знає, що, коли почнеться велика війна, мало нікому не покажеться. Крім того, зазначає він, Казахстан має свій інтерес – це припинення ударів по Каспійському трубопровідному консорціуму.

«путін чує тих, хто до нього ставиться з повагою, і президент Казахстану це зробив. Але, звісно, ініціатива була не тільки Токаєва, мабуть, це була ініціатива країн Глобального Півдня, тобто тих, хто його почує. Пєсков уже там щось сказав, але реально прохання Токаєва і тих, хто за ним стоїть, а за ним стоїть, я думаю, дуже багато країн Глобального Півдня, дуже впливове. Можливо, це не буде та соломинка, яка поламає хребет верблюду, але все піде не шляхом ескалації», – підсумовує Олег Старіков.

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