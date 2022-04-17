Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить орков и освободить север Украины. Тяжелой ситуация остается в Херсонской области, где оккупанты контролируют даже областной центр. В Генштабе ВСУ сообщили, какую подлость задумали там оккупанты.

"На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "херсонской народной республики". Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают кафиры при выдаче так называемой "гуманитарной помощи". Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил Российской Федерации", - написано было в публикации.

Напомним, мнение об украинской обороне изменилось после удара "Нептуном" по крейсеру "Москва"

А еще Politeka сообщала, что оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА

Также Politeka писала, что ВСУ показали, чем еще можно сбить вертолет Ка-52



