В настоящее время в Украине находятся 78 батальонных тактических групп противника, пополнение сил продолжается. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 19 апреля, сообщает "Радио Свобода".

Он уточнил, что россия применяет в Украине смешанный подход к наступлению: вражеская армия совершает воздушные и дальнобойные атаки для разрушения инфраструктуры. Кроме того, в Пентагоне считают наступательные операции российской армии в районе Изюма и Донецка "прелюдией к более масштабным атакам".

"Мы видели, что некоторые ограниченные наступательные операции начались юго-западнее Донецка и к югу от Изюма. Мы считаем, что это – прелюдия к предстоящим большим операциям", – отметил чиновник.

Он добавил, что оккупанты продолжают пополнять свои силы, доукомлектовывая подразделения.

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