Возможность начать ремонт, по словам Гайдая, появится только после завершения боевых действий.

В Попасной, Рубежном и части сел Горской громады уже не восстановить свет, газ и водоснабжение, поскольку инфраструктура там почти уничтожена. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал в своем Телеграм-канале.

Возможность начать ремонт, по его словам, появится только после завершения боевых действий.

«Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской громады – инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий».

Он отметил, подсчитать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит техника вражеской армии, сейчас невозможно.

«"Русский мир" лишает местных жителей газа, воды и света – они живут эти полтора месяца как большинство россиян всю жизнь. Да, вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная – свет пропал в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных» - добавил Гайдай.

Также, согласно данным, озвученным советником главы ОП Алексеем Арестовичем в эфире "Фейгин live", меньше чем за месяц в Мелитополе было ликвидировано почти 100 оккупантов.

«Больше 70 человек было (убито) с 20 марта по 12 апреля. Это был отчетный период. Наше Главное управление разведки дало. У большинства ножевые или пулевые ранения. Кто-то ловит патрули, ловил по крайней мере… Добро пожаловать в ад. Если пришли, то получайте”, - рассказал Арестович.

О неминуемом поражении россиян в очередной раз сообщил и советник главы ОП, член украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк.

Также сообщалось, что в оккупированном Бердянске заместителем так называемого "мэра" стал дворник.

В свою очередь в Минобороны заявили, что началась решающая битва за Украину.