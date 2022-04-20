В Попасной, Рубежном и части сел Горской громады уже не восстановить свет, газ и водоснабжение, поскольку инфраструктура там почти уничтожена. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал в своем Телеграм-канале.
Возможность начать ремонт, по его словам, появится только после завершения боевых действий.
«Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской громады – инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий».
Он отметил, подсчитать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит техника вражеской армии, сейчас невозможно.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Ждем тут "сюрпризы" от россии": оккупант разболтал жене новые планы, где ждать удара
С простреленной головой: под Киевом расправились с родственником известного российского политика
«Они боятся»: Алексей Арестович ответил, будет ли наступление на Харьков
"Был подбит с суши": мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва"
«"Русский мир" лишает местных жителей газа, воды и света – они живут эти полтора месяца как большинство россиян всю жизнь. Да, вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная – свет пропал в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных» - добавил Гайдай.
Также, согласно данным, озвученным советником главы ОП Алексеем Арестовичем в эфире "Фейгин live", меньше чем за месяц в Мелитополе было ликвидировано почти 100 оккупантов.
«Больше 70 человек было (убито) с 20 марта по 12 апреля. Это был отчетный период. Наше Главное управление разведки дало. У большинства ножевые или пулевые ранения. Кто-то ловит патрули, ловил по крайней мере… Добро пожаловать в ад. Если пришли, то получайте”, - рассказал Арестович.
О неминуемом поражении россиян в очередной раз сообщил и советник главы ОП, член украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк.
Также сообщалось, что в оккупированном Бердянске заместителем так называемого "мэра" стал дворник.
В свою очередь в Минобороны заявили, что началась решающая битва за Украину.