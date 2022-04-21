Свежие данные по потерям врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ 21 апреля. По состоянию на четверг, в Украине была уничтожена примерно 21 тысяч российских солдат. Подчеркивается, что речь идет в основном о молодых парнях.
Помимо этого за время войны украинские защитники уничтожили 829 российских танков и 2118 боевых бронированных машин. Также были уничтожены 1 508 единиц автомобильной техники, 172 самолета, 151 вертолет, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/катеров и 27 единиц специальной техники.
Стоит отметить, что в россии информация о потерях оккупационных войск тщательно скрывается. В то же время, на днях российские власти сделали своеобразный «подарок» для своих граждан: родственникам ликвидированных в Украине солдат разрешили приезжать на место опознания военного бесплатно. Соответствующий приказ подписал российский министр обороны Сергей Шойгу.
Также ранее неоднократно поступали сообщения о том, что россияне бросают тела своих погибших на месте боя, даже не предприняв попытки забрать их для дальнейшего захоронения.
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Напомним, захватчики из рф сняли на видео свои военные преступления.
Как сообщала Politeka, оккупанты активизировали обстрел по Харькову, жителей предупреждают об опасности.
Также Politeka писала, что в россии отказались от предложения о "пасхальном перемирии".