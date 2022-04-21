Российские военные продолжают нести огромные потери в Украине, в то время как в кремле не оставляют надежд на успех своей операции.

Свежие данные по потерям врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ 21 апреля. По состоянию на четверг, в Украине была уничтожена примерно 21 тысяч российских солдат. Подчеркивается, что речь идет в основном о молодых парнях.

Помимо этого за время войны украинские защитники уничтожили 829 российских танков и 2118 боевых бронированных машин. Также были уничтожены 1 508 единиц автомобильной техники, 172 самолета, 151 вертолет, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/катеров и 27 единиц специальной техники.

Стоит отметить, что в россии информация о потерях оккупационных войск тщательно скрывается. В то же время, на днях российские власти сделали своеобразный «подарок» для своих граждан: родственникам ликвидированных в Украине солдат разрешили приезжать на место опознания военного бесплатно. Соответствующий приказ подписал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Также ранее неоднократно поступали сообщения о том, что россияне бросают тела своих погибших на месте боя, даже не предприняв попытки забрать их для дальнейшего захоронения.

Напомним, захватчики из рф сняли на видео свои военные преступления.

Как сообщала Politeka, оккупанты активизировали обстрел по Харькову, жителей предупреждают об опасности.

Также Politeka писала, что в россии отказались от предложения о "пасхальном перемирии".