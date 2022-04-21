Кремль рассчитывал на то, что в восточных регионов войска рф будут встречать хлебом-солью.

Россия планировала быстро захватить Украину и поменять власть в Киеве, но теперь изменилась тактика рф в войне против Украины. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.

"Они начали применять ракеты – это психологическое влияние, чтобы мы сдались, потому что россии важна наша капитуляция. Ракетные удары очень сложно перенести психологически", – объясняет Маляр.

По ее словам, Кремль рассчитывал на то, что в восточных регионов войска рф будут встречать хлебом-солью. Это подтверждается тем, что даже к Мариуполю в первые дни войны технику практически не стягивали.

"Целей у россии было несколько... Россияне пытались взять Киев и таким образом – всю власть. Это был план-максимум. План минимум – это географические границы Донецкой и Луганской областей и проход, чтобы завести воду в Крым", – комментирует заместительница министра.

По ее мнению, важную роль отыграло народное сопротивление. На оккупированных территориях люди отказываются сотрудничать с российскими военными и, даже, брать у них еду.

Россия пытается сравнять с землей целые города и таким образом надавить на жителей страны. Под ударами оказываются школы, садики, больницы. У ракетных обстрелов есть практическая цель – запугать нас.

Напомним, появились кадры нового успеха ВСУ.

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