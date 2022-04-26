Интересно, что подавляющее большинство погибших - молодые выходцы из депрессивных регионов рф.

Российские журналисты "Медиазоны" при помощи волонтеров проанализировали публикации о гибели российских оккупантов в Украине - и назвали количество ликвидированных оккупантов, которое у них получилось подтвердить.

Журналисты и волонтеры изучили более 1 744 публикаций в соцсетях и российских СМИ о гибели российских оккуппантов в Украине - и пришли к выводу, что официальные данные рф о потерях своей армии существенно занижены.

Авторы расследования пришли к выводу, что с начала вторжения в Украину:

– погибли не менее 500 десантников, морских пехотинцев и спецназовцев, входящих в наиболее боеспособные российские воинские соединения;

– больше всего погибших - среди псковских и костромских десантников. Они уже воевали в Украине, как минимум, в 2014 году;

– ликвидированы не менее 300 офицеров, среди которых — два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.

По данным расследователей, понесла потери и Росгвардия, которой вообще не должно быть за границей: подтверждены свыше 70 убитых сотрудников этой структуры.

Также ликвидированы не менее 20 летчиков российских самолетов и 7 вертолетчиков.

Интересно, что подавляющее большинство погибших - молодые выходцы из депрессивных регионов рф. 69 оккупантам, о чьей смерти заявлялось публично, не удалось прожить дольше 19 лет.

Напомним, Украина имеет законное право атаковать рф: в Британии назвали причину и указали на главные цели.

Как сообщала Politeka, в Херсоне 58 детей-сирот больше месяца живут в подвале церкви.

Также Politeka писала, оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки".