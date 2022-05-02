Украинцы время от времени сталкиваются с отсутствием или проблемами с мобильной связью. В последнее время это происходит из-за российских оккупантов, которые всеми силами пытаются лишить украинцев связи. Об этом сообщила пресс-служба компании Vodafone Украина.
В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки российские оккупанты пытались повредить сети украинских операторов в части Херсонской и Запорожской областей. Делали они это для того, чтобы распространять фейковую информацию о ситуации в регионе и скрыть от украинцев правдивые новости о том, что происходит на фронте.
У жителей временно оккупированной территории все еще есть возможность оставаться на связи с подконтрольной частью Украины. Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, есть возможность слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.
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Также есть возможность смотреть украинские каналы на спутниковом телевидение:
спутник: Hotbird 13;
частота: 11 219 МГц;
поляризация: H (горизонтальная);
символьная скорость: 29 900;
коррекция ошибок: FEC 3/5.
Напомним, украинцы останутся без популярной услуги "Киевстар".
Как Politeka сообщала, главные операторы предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге, детали.
Также Politeka писала, что в Украине запустят "национальный роуминг".