У жителей временно оккупированной территории все еще есть возможность оставаться на связи с подконтрольной частью Украины.

Украинцы время от времени сталкиваются с отсутствием или проблемами с мобильной связью. В последнее время это происходит из-за российских оккупантов, которые всеми силами пытаются лишить украинцев связи. Об этом сообщила пресс-служба компании Vodafone Украина.

В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки российские оккупанты пытались повредить сети украинских операторов в части Херсонской и Запорожской областей. Делали они это для того, чтобы распространять фейковую информацию о ситуации в регионе и скрыть от украинцев правдивые новости о том, что происходит на фронте.

У жителей временно оккупированной территории все еще есть возможность оставаться на связи с подконтрольной частью Украины. Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, есть возможность слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

Также есть возможность смотреть украинские каналы на спутниковом телевидение:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризация: H (горизонтальная);

символьная скорость: 29 900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

Напомним, украинцы останутся без популярной услуги "Киевстар".

Как Politeka сообщала, главные операторы предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге, детали.

Также Politeka писала, что в Украине запустят "национальный роуминг".