Оператори мобільного зв'язку нашої країни повідомили про запуск національного роумінгу

Про те, що основна Трійка, а це "Vodafone", "Київстар" і "Lifecell", почали тестувати в Україні так званий "національний роумінг", і найближчим часом, при недоступності мережі певного оператора, можна буде перемикнутися на будь-яку аналогічну мережу, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише " Київстар ".

Зокрема, щоб під'єднатися до іншого мобільного оператора, необхідно вручну:

на Android - відключитися від автоматичного вибору мережі, зайти в "Налаштування", вибрати "Мобільна мережа"/"Підключення", а потім - "Оператор";

на iOS - відкрити "Параметри", потім "Стільникові дані", і далі - "Вибір мережі".

Але слід врахувати, що вибрати можна тільки з Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

У тому випадку, якщо реєстрація не пройшла - варто спробувати повторно або вибрати іншу мережу. При вдалому результаті - перевірити можливість вихідних дзвінків і відправки SMS-повідомлень. Ще одна порада - щодня знову підключатися до мережі свого основного оператора, неважливо, вручну або за допомогою автоматичного вибору мережі.

Також, спочатку цю послугу випробують у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Трохи пізніше - у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Кабмін прийняв важливе рішення щодо українців-боржників.

Також раніше ми інформували про те, що з'явився канал в Telegram, що допомагає українцям відшукати зниклих дітей.

А до цього наш портал повідомляли про те, що маленький українець із записаним на руці номером мобільного телефону, сам дістався із Запоріжжя до Словаччини.