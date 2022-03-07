Оператори мобільного зв'язку нашої країни повідомили про запуск національного роумінгу
Про те, що основна Трійка, а це "Vodafone", "Київстар" і "Lifecell", почали тестувати в Україні так званий "національний роумінг", і найближчим часом, при недоступності мережі певного оператора, можна буде перемикнутися на будь-яку аналогічну мережу, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише "
Зокрема, щоб під'єднатися до іншого мобільного оператора, необхідно вручну:
- на Android - відключитися від автоматичного вибору мережі, зайти в "Налаштування", вибрати "Мобільна мережа"/"Підключення", а потім - "Оператор";
- на iOS - відкрити "Параметри", потім "Стільникові дані", і далі - "Вибір мережі".
Але слід врахувати, що вибрати можна тільки з Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Окупанти беруть у заручники жінок та дітей: в Генштабі розповіли про нові злочини ворога
Український актор і боєць тероборони поліг під Києвом, з'явилися подробиці: "Відомий за ролями у фільмах..."
"День розплати настав": українські силовики поквиталися з військовими, які перейшли на бік РФ в 2014 році
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
У тому випадку, якщо реєстрація не пройшла - варто спробувати повторно або вибрати іншу мережу. При вдалому результаті - перевірити можливість вихідних дзвінків і відправки SMS-повідомлень. Ще одна порада - щодня знову підключатися до мережі свого основного оператора, неважливо, вручну або за допомогою автоматичного вибору мережі.
Також, спочатку цю послугу випробують у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Трохи пізніше - у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Кабмін прийняв важливе рішення щодо українців-боржників.
Також раніше ми інформували про те, що
А до цього наш портал повідомляли про те, що маленький українець із записаним на руці номером мобільного телефону, сам дістався із Запоріжжя до Словаччини.